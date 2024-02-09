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20:14, 9 февраля 2024Культура

Актер из «Мстителей» получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Актер из «Мстителей» Марк Руффало получил звезду на голливудской «Аллее славы»
Марк Руффало

Марк Руффало. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Исполнивший роль Халка в серии фильмов «Мстители» американский актер, продюсер и активист Марк Руффало получил звезду на голливудской «Аллее славы». Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Walk of Fame.

Руффало поблагодарил всех присутствующих за поддержку. Он также вспомнил начало своей актерской карьеры в Голливуде. «Моя бабушка присылала мне 20 долларов в неделю в конверте с запиской: "Я верю в тебя. Оставайся на месте. Ты все сможешь"», — поделился актер.

Ранее сообщалось, что режиссер Дестин Дэниел Креттон решил уйти с поста режиссера фильма «Мстители: Династия Канга» от студии Marvel. Отмечалось, что кинематографист покидает проект на дружественной ноте, так как он принял решение сосредоточиться на других проектах киностудии.

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      Варвара Кошечкина
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