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05:01, 9 февраля 2024Культура

Актер Збруев стал кавалером ордена Александра Невского

Актера Збруева наградили орденом Александра Невского

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского артиста театра «Ленком Марка Захарова» Александра Збруева. Указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

В документе сообщается, что Збруев стал кавалером ордена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за плодотворную творческую деятельность на протяжении многих лет.

Ранее Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Награда получена за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность, а также многолетнюю добросовестную работу.

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