Актер Збруев стал кавалером ордена Александра Невского

Актера Збруева наградили орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского артиста театра «Ленком Марка Захарова» Александра Збруева. Указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

В документе сообщается, что Збруев стал кавалером ордена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за плодотворную творческую деятельность на протяжении многих лет.

Ранее Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Награда получена за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность, а также многолетнюю добросовестную работу.