Актрису из «Интернов» и «Елок» Чипиженко госпитализировали в Москве

Mash: актрису Ирину Чипиженко госпитализировали с пневмонией и бронхитом

Российскую актрису Ирину Чипиженко, известную по ролям в проектах «Елки» и «Интерны», госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у артистки обнаружили пневмонию и бронхит. Отмечается, что до госпитализации Чипиженко жаловалась на общую слабость, кашель и одышку. После обследования на КТ медики обнаружили у нее дыхательную недостаточность первой степени. Ситуацию осложняют хронические заболевания актрисы.

Ирина Чипиженко является заслуженной артисткой Чечено-Ингушской АССР. В ее фильмографии более 228 проектов.

Ранее актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве. Сначала медики подозревали у звезды фильма «Мы из джаза» инфаркт, так как его сердечный ритм был нарушен, однако позже диагностировали перелом пяти ребер, трех из них — со смещением.