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13:34, 9 февраля 2024Культура

Актрису из «Интернов» и «Елок» Чипиженко госпитализировали в Москве

Mash: актрису Ирину Чипиженко госпитализировали с пневмонией и бронхитом
Ирина Чипиженко

Ирина Чипиженко. Кадр: сериал «Жена полицейского»

Российскую актрису Ирину Чипиженко, известную по ролям в проектах «Елки» и «Интерны», госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у артистки обнаружили пневмонию и бронхит. Отмечается, что до госпитализации Чипиженко жаловалась на общую слабость, кашель и одышку. После обследования на КТ медики обнаружили у нее дыхательную недостаточность первой степени. Ситуацию осложняют хронические заболевания актрисы.

Ирина Чипиженко является заслуженной артисткой Чечено-Ингушской АССР. В ее фильмографии более 228 проектов.

Ранее актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве. Сначала медики подозревали у звезды фильма «Мы из джаза» инфаркт, так как его сердечный ритм был нарушен, однако позже диагностировали перелом пяти ребер, трех из них — со смещением.

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      Анастасия Астахова
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