Актрису из «Интернов» и «Елок» Чипиженко госпитализировали в Москве
Российскую актрису Ирину Чипиженко, известную по ролям в проектах «Елки» и «Интерны», госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, у артистки обнаружили пневмонию и бронхит. Отмечается, что до госпитализации Чипиженко жаловалась на общую слабость, кашель и одышку. После обследования на КТ медики обнаружили у нее дыхательную недостаточность первой степени. Ситуацию осложняют хронические заболевания актрисы.
Ирина Чипиженко является заслуженной артисткой Чечено-Ингушской АССР. В ее фильмографии более 228 проектов.
Ранее актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве. Сначала медики подозревали у звезды фильма «Мы из джаза» инфаркт, так как его сердечный ритм был нарушен, однако позже диагностировали перелом пяти ребер, трех из них — со смещением.