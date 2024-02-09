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10:05, 9 февраля 2024Бывший СССР

Армения передала Украине очередную партию гуманитарной помощи

Правительство Армении отправило на Украину 10 тонн гуманитарной помощи

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правительство Армении отправило на Украину очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на пресс-службу посольства Армении в Киеве.

«Национальный военно-медицинский центр Украины 8 февраля получил очередную гуманитарную помощь от штаб-квартиры Союза армян Украины, которую предоставило правительство Республики Армения», — говорится в сообщении дипмиссии.

Всего Ереван передал около 10 тонн лекарств и медикаментов. В посольстве отметили, что предыдущая партия гуманитарной помощи была передана военному госпиталю в Днепропетровской области 1 февраля этого года, а следующую планируется отправить в один из госпиталей Харькова.

В январе 2024 года стало известно, что Армения примет участие в заседании по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. На мероприятии Ереван представлял Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

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      Александр Курбатов
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