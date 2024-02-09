Армения передала Украине очередную партию гуманитарной помощи

Правительство Армении отправило на Украину 10 тонн гуманитарной помощи

Правительство Армении отправило на Украину очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на пресс-службу посольства Армении в Киеве.

«Национальный военно-медицинский центр Украины 8 февраля получил очередную гуманитарную помощь от штаб-квартиры Союза армян Украины, которую предоставило правительство Республики Армения», — говорится в сообщении дипмиссии.

Всего Ереван передал около 10 тонн лекарств и медикаментов. В посольстве отметили, что предыдущая партия гуманитарной помощи была передана военному госпиталю в Днепропетровской области 1 февраля этого года, а следующую планируется отправить в один из госпиталей Харькова.

В январе 2024 года стало известно, что Армения примет участие в заседании по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. На мероприятии Ереван представлял Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.