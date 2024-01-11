Армения примет участие в заседании по «формуле мира» Зеленского

Глава Совбеза Армении примет участие в заседании по «формуле мира» Зеленского

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян примет участие в заседании по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии. Об этом пишет «Новости-Армения».

Как сообщается, глава Совбеза отправится с рабочим визитом в Швейцарию, где примет участие в заседании по «формуле мира» 14 января. Дополнительных подробностей о визите не сообщается.

Ранее постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль сообщила, что дискуссия по украинской «формуле мира» пройдет в Давосе 14 января.

9 января издание Bloomberg сообщило, что 16 декабря 2023 года в саудовском Эр-Рияде прошла секретная встреча США и ряда других стран по «формуле мира», однако стороны не сумели достичь существенного прогресса в ходе дискуссии.