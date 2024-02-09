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11:51, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

В Сети распространили сообщение о неприезде Путина в Беслан после теракта

Сообщение о неприезде Путина в Беслан после теракта в 2004 году не подтвердилось
СюжетИнтервью Путина Такеру Карлсону

Фото: Алексей Панов / РИА Новости

В Сети распространили сообщение о неприезде президента России Владимира Путина в Беслан после теракта в школе в 2004 году. Telegram-канал «Ватное болото» написал, что глава государства ни разу не побывал в Беслане, чтобы почтить память погибших. «А когда в Москву прилетел Такер Карлсон, много часов совершенно свободного времени Путин нашел моментально», — заключается в посте.

На самом деле Путин приезжал в Беслан несколько раз после теракта. Новости об этом и фотографии публиковались на сайте Кремля и в СМИ. Так, 4 сентября 2004 года, российский лидер посетил больницу, где находились пострадавшие, и здание городской администрации, в котором располагался оперативный штаб по освобождению заложников.

В августе 2008 года Путин побывал на кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта в школе №1. Об этом говорил бывший глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, позже его слова подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также Путин неоднократно называл теракт в Беслане своей личной трагедией и одним из самых тяжелых моментов президентства. «Это такая боль — моя личная и всей страны на всю жизнь», — говорил он в 2019 году.

Информация о том, что президент России ни разу не побывал в Беслане, чтобы почтить память погибших в результате теракта, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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