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18:01, 9 февраля 2024Бывший СССР

Бишкек ответил на письмо Вашингтона об опасностях для киргизской демократии

МИД Киргизии передал послу США ответ на письмо с предупреждением от Блинкена

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Президент Киргизии Садыр Жапаров ответил на послание государственного секретаря США Энтони Блинкена с предупреждением об угрозах для киргизской демократии. Министерство иностранных дел республики передало письмо американскому послу в Бишкеке Лесли Вигери, рассказали в издании «Акиpress».

«Министр Жээнбек Кулубаев передал послу США ответное послание президента Кыргызстана Садыра Жапарова в адрес государственного секретаря США Энтони Блинкена, в котором были даны "аргументированные ответы о внутриполитической ситуации и демократических процессах в стране"», — говорится в сообщении.

В начале 2023 года парламент Киргизии инициировал изменения в законе «О некоммерческих организациях (НКО)». Депутат Надира Нарматова предложила расширить законодательство термином «иностранный представитель» и начать вести реестр НКО, получающих зарубежное финансирование.

В конце января Блинкен написал Жапарову официальное письмо, в котором предупредил Бишкек об опасностях законов об иностранных агентах для киргизской демократии.

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      Глеб Палехов
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