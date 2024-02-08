Вашингтон предупредил Бишкек об опасностях для киргизской демократии

Госсекретарь США Блинкен написал в Киргизию письмо с предупреждением

В конце января государственный секретарь США Энтони Блинкен написал президенту Киргизии Садыру Жапарову официальное письмо, в котором предупредил Бишкек об опасностях законов об иностранных агентах для киргизской демократии. Текст документа приводит издание «Акиpress».

«Я обращаюсь к вам, чтобы выразить свою озабоченность по поводу законопроекта парламента Кыргызстана об иностранных представителях, который в случае его принятия введет обременительные гражданские и уголовные наказания для неправительственных организаций», — написал глава Государственного департамента.

В Вашингтоне знают о последствиях подобных законов по опыту других стран и беспокоятся об уменьшении международной поддержки Бишкека в случае принятия соответствующих юридических норм, добавил он.

В начале 2023 года парламент Киргизии инициировал изменения в законе «О некоммерческих организациях (НКО)». Депутат Надира Нарматова предложила расширить законодательство термином «иностранный представитель» и начать вести реестр НКО, получающих зарубежное финансирование.

Ранее в Бишкеке заявили о намерениях укреплять отношения с Вашингтоном. По словам Жапарова, у двух стран есть широкие возможности для развития сотрудничества в экономической и культурно-образовательной сферах.