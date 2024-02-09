Бритни Спирс станцевала перед камерой в латексном боди и с рогами на голове

Американская певица и актриса Бритни Спирс станцевала перед камерой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в красном латексном боди без бретелей и с глубоким декольте. Кроме того, звезда надела ободок с рогами аналогичного цвета, черные сапоги на каблуках и взяла в руки трезубец. При этом во время движений под музыку артистке пришлось поправить наряд, который спадал с ее груди.

В свою очередь, в подписи она указала, что пропустила Хеллоуин в 2023 году и решила отпраздновать его сейчас.

Ранее в феврале Бритни Спирс раскрыла неожиданный изъян своего тела. Звезда призналась, что она трижды ломала левую ногу, которая после травм визуально отличается от правой.