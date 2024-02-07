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14:45, 7 февраля 2024Ценности

Бритни Спирс раскрыла неожиданный изъян своего тела

Фото: @britneyspears

Американская певица и актриса Бритни Спирс раскрыла неожиданный изъян своего тела. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 42-летней знаменитости, правая сторона фигуры человека отвечает за мужское начало. В то же время левая — за женское. При этом звезда призналась, что она трижды ломала левую ногу, которая после травм визуально отличается от правой.

«Моя правая нога совершенно отличается от левой... Правая сторона — это мужская сторона в вас. Здесь я сильна и прочна, но левую ногу я ломала три раза. Это моя женская сторона. Как видите, когда я делаю акцент на левую сторону, мое колено опухает, поэтому мне трудно держать баланс», — пояснила Спирс.

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Помимо этого, исполнительница уточнила, что продолжает изучать собственное тело, чтобы смотреть на себя под разными углами.

Ранее в феврале известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова снялась топлес и показала шрамы на теле. Так, она продемонстрировала рубцы на коже после двусторонней операции по замене тазобедренного сустава.

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      Екатерина Ештокина
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