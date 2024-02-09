Описано будущее Залужного после отставки

Кошкин: Залужному предложили остаться в команде для удержания на поводке

Бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) после отставки может ждать роль советника по вооруженным силам без права на самостоятельные решения, такое возможное будущее в разговоре с «Лентой.ру» описал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Залужному предложили остаться в команде, чтобы [президент Украины Владимир] Зеленский мог держать его на поводке. Делать он может что угодно, хоть просто в кабинете сидеть. Будет у него право голоса, возможность выступать и предлагать, но решать все равно все будет верховный главнокомандующий. Будет Залужный советником по вооруженным силам, это такое промежуточное звено», — допустил Кошкин.

Он не исключил и другой вариант развития событий. В случае, если Залужный откажется остаться в команде, он может составить серьезную конкуренцию Зеленскому на президентских выборах.

«Если уйдет на вольные хлеба, он сможет стать оппонентом президенту, на это у него есть основания. Но должно быть принято соответствующее решение в Вашингтоне. Выборы на Украине перенесены на 90 дней, совсем без них обойтись не удастся: США важно, чтобы они прошли, иначе ни о какой демократии не будет идти и речь, а они ведь защищают именно демократию», — заметил военный.

Ранее стало известно, что новым главнокомандующим вооруженными силами республики назначили командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. После начала российской специальной военной операции Сырский командовал обороной Киева и Артемовска (Бахмута), а также операцией в Харьковской области.

