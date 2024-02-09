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09:23, 9 февраля 2024Силовые структуры

Бывшему начальнику российской колонии вынесли приговор за взятку от заключенного

Под Орлом экс-начальника колонии оштрафовали на 4,8 миллиона рублей за взятку

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд оштрафовал бывшего начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ и лишен звания «подполковник внутренней службы». Он должен выплатить 4,8 миллиона рублей и семь лет не сможет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на государственной службе и в органах местного самоуправления

По данным ведомства, вечером 16 сентября 2022 бывший начальник колонии на парковке получил от осужденного через посредника вознаграждение в 400 тысяч рублей. За эту сумму он должен был подготовить положительную характеристику на заключенного и направить ее в суд, чтобы тому заменили неотбытую часть наказания на принудительные работы.

Ранее стало известно, что в Москве к девяти с половиной годам лишения свободы приговорили бывшего следователя по особо важным делам.

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      Екатерина Кашурникова
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