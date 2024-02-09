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12:23, 9 февраля 2024Среда обитания

Американских хозяек захотели оставить без капсул для стирки

Bloomberg: в Нью-Йорке задумались об отказе от полимерных капсул для стирки

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Американские хозяйки рискуют остаться без капсул для стирки и посудомоечных машин. В Нью-Йорке задумались об отказе от моющих средств в полимерной оболочке, передает Bloomberg.

Соответствующий проект представил член городского совета Джеймс Дженнаро. В случае его принятия продажа и распространение капсул для порошка, салфеток и листов для стирки, содержащих поливиниловый спирт (ПВС), станут вне закона. Документ может вступить в силу в 2026 году.

При стирке такие капсулы визуально растворяются. На самом же деле входящий в состав оболочек ПВС остается в воде и с канализацией попадает в водоемы. Для эффективного распада ему необходимы особые условия в очистных сооружениях. В настоящее время таких условий не существует. Ученые подсчитали, что ежегодно в американских стиральных посудомоечных машинах вместе с капсулами используется около 19 тысяч тонн ПВС.

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Компания Procter & Gamble запустила производство капсул для стирки в 2012 году, поэтому об их влиянии на окружающую среду стало известно не так давно. За это время фирмы не только наладили производство гелей для стиральных и посудомоечных машин, но и стали использовать эту технологию в пищевой промышленности. Изготовители предлагают добавлять съедобные капсулы в протеиновые коктейли и продлевать с помощью них срок хранения овощей и фруктов. Такая продукция подается рекламодателями как передовая и экологичная. На это указывают и личные исследования компаний-производителей.

Заменить ПВС-пластик в капсулах для стирки или таблетках для посудомоечных машин предлагают упаковкой из морских водорослей. Британские предприниматели уже успешно используют научную разработку для заварки чая и кофе.

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      Виктория Клабукова
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