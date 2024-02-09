Американских хозяек захотели оставить без капсул для стирки

Bloomberg: в Нью-Йорке задумались об отказе от полимерных капсул для стирки

Американские хозяйки рискуют остаться без капсул для стирки и посудомоечных машин. В Нью-Йорке задумались об отказе от моющих средств в полимерной оболочке, передает Bloomberg.

Соответствующий проект представил член городского совета Джеймс Дженнаро. В случае его принятия продажа и распространение капсул для порошка, салфеток и листов для стирки, содержащих поливиниловый спирт (ПВС), станут вне закона. Документ может вступить в силу в 2026 году.

При стирке такие капсулы визуально растворяются. На самом же деле входящий в состав оболочек ПВС остается в воде и с канализацией попадает в водоемы. Для эффективного распада ему необходимы особые условия в очистных сооружениях. В настоящее время таких условий не существует. Ученые подсчитали, что ежегодно в американских стиральных посудомоечных машинах вместе с капсулами используется около 19 тысяч тонн ПВС.

Микропластик является одним из крупнейших источников загрязнения воды в США. Микропластик состоит из химических соединений, и последствия их накопления в организме человека изучены плохо. Они могут приводить к бесплодию, ожирению, воспалению тканей, раку и задержке развития плода. Исследование Чжэцзянского университета показало, что ежегодно в мире производится свыше 700 тысяч тонн ПВС, и эта цифра с каждым годом растет на 4 процента.

Компания Procter & Gamble запустила производство капсул для стирки в 2012 году, поэтому об их влиянии на окружающую среду стало известно не так давно. За это время фирмы не только наладили производство гелей для стиральных и посудомоечных машин, но и стали использовать эту технологию в пищевой промышленности. Изготовители предлагают добавлять съедобные капсулы в протеиновые коктейли и продлевать с помощью них срок хранения овощей и фруктов. Такая продукция подается рекламодателями как передовая и экологичная. На это указывают и личные исследования компаний-производителей.

Заменить ПВС-пластик в капсулах для стирки или таблетках для посудомоечных машин предлагают упаковкой из морских водорослей. Британские предприниматели уже успешно используют научную разработку для заварки чая и кофе.