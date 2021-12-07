Британцы показали съедобную замену пластику

Британский стартап Notpla показал полностью разлагаемую и съедобную замену пластиковой упаковке. Компания представила прототип капсул для чая и кофе из морских водорослей — они растворяются в напитке и добавляют ему полезные свойства, пишет Fast Company.

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К созданию новой упаковки исследователей подтолкнули данные о вреде обычных чайных пакетиков, которые способны выделить в горячую воду до 11 миллиардов частиц микропластика и до трех миллиардов наночастиц. Тогда ученые разработали пленку из водорослей — при заваривании она растворяется и обогащает жидкость клетчаткой и антиоксидантами. Вкус напитка от этого не меняется — после обработки у растений не остается специфического запаха.

В Notpla предлагают использовать подобную упаковку не только для кофе или чая — материал можно применять для лапши быстрого приготовления и круп, а также для еды в походах. Пленка из водорослей может заменить и загрязняющий воду PVA-пластик в капсулах для стирки или таблетках для посудомоечных машин. Кроме того, в новый материал можно упаковывать товары при доставке, а к купленной в интернет-магазине одежде прикреплять растворимую капсулу с гелем для стирки.

Органические альтернативы пластику нашли исследователи из разных стран мира. В конце ноября стало известно, что ученые из Испании создали биоматериал для упаковки из кожуры томатов, шведские исследователи произвели аналог пластмассы из дерева, а китайские биологи — из спермы лосося.