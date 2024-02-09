Crew Dragon с туристами приводнился

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Axiom 3 вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем коммерческой миссии Axiom 3 вернулся на Землю. Трансляцию приводнения аппарата с туристами в водах Атлантического океана возле штата Флорида вели на сайте компании.

Корабль вошел в плотные слои атмосферы в 08:20 по времени восточного побережья США (16:20 по московскому). На высоте около 5,5 километра были выпущены основные парашюты корабля. Приводнение Crew Dragon подтвердили в 08:30 (16:30 по мск).

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем стартовала 18 января с космодрома в Космическом центре имени Джона Кеннеди. В экипаж Axiom 3 вошли бывший астронавт НАСА и командир экипажа Майкл Лопес-Алегриа, пилот Вальтер Вилладеи (Италия), специалисты Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджы (Турция), которые пробыли на Международной космической станции почти три недели.

Ранее в феврале стало известно, что космический самолет Dream Chaser компании Sierra Space прошел первые испытания на вибрационной установке НАСА, имитирующей условия во время запуска и входа в атмосферу. В отличие от Crew Dragon Dream Chaser теоретически может приземлиться на взлетно-посадочной полосе в любой точке мира.

