Дипломат опроверг возможности Прибалтики закрыть Балтийское море для России

Зыков: прибалтийские страны не могут закрыть Балтийское море для России

Временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков в беседе с РИА Новости заявил, что у Прибалтики нет никаких реальных возможностей закрыть Балтийское море для российского судоходства.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Балтийское море может быть закрыто для всех судов России.

«Следует понимать, что ни у Латвии, ни у ее прибалтийских соседей нет никаких реальных возможностей закрыть Балтийское море для российского судоходства», — опроверг заявление Ринкевича дипломат.

Зыков также обратил внимание на то, что призыв латвийского президента не нашел поддержки в рядах союзников республики по НАТО и Евросоюзу (ЕС). Он допустил, что в Европе осознают, что попытки заблокировать Балтийское море для России «ничего хорошего для них не сулят».

В декабре член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что у России хватит сил и средств, чтобы не допустить превращения Балтики во внутреннее море Североатлантического альянса.