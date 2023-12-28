В Совфеде оценили вероятность превращения Балтики во внутреннее море НАТО

Косачев: РФ сможет не допустить превращения Балтики во внутреннее море НАТО

У России хватит сил и средств, чтобы не допустить превращения Балтики во внутреннее море Североатлантического альянса (НАТО). Так вероятность доминирования НАТО в регионе оценил член Совета Федерации Константин Косачев, председатель комитета Совфеда по международным делам. Слова сенатора приводит ТАСС.

Косачев отметил, что Россия сможет обеспечить соблюдение своих интересов в Балтийском море военными, дипломатическими и экономическими способами. Однако он не исключил, что в регионе будут происходить антироссийские провокации со стороны Латвии, Литвы и Эстонии.

«Я думаю, что первое направление провокационного удара будет сосредотачиваться на том, чтобы пытаться создать для России проблемы в эксплуатации акватории Балтийского моря и соответствующих проливов», — предположил сенатор.

Ранее в Госдуме заявили об активизации спецслужб НАТО перед выборами в России.