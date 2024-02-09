Дипломат прокомментировал «российскую угрозу» для Латвии

Дипломат Зыков: у Латвии нет доводов для строительства линии обороны от России

У Латвии нет внятных доводов для строительства фортификационных сооружений на границе с Россией. Так планы Риги прокомментировал временный поверенный в делах Москвы в Латвии Олег Зыков, передает РИА Новости.

«Если не считать широко эксплуатируемую местными алармистами в публичной сфере страшилку о мнимой "российской угрозе", других сколько-нибудь внятных доводов в пользу возведения фортификационных сооружений и рытья окопов на границе с Россией у Риги попросту нет», — сказал дипломат.

Он объяснил стремление Латвии создать линию обороны зашкаливающим уровнем милитаристских настроений и агрессивной антироссийской риторикой в информационной повестке страны.

Ранее министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии утвердили план создания линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. В Латвии объяснили, что защитные сооружения нужны «на случай возможного нападения, чтобы задержать противника на границе и дать союзникам время прийти на помощь».