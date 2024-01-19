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17:51, 19 января 2024Бывший СССР

Литва, Латвия и Эстония создадут линию обороны на границе с Россией

Литва, Латвия и Эстония утвердили план линии обороны на границе с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии утвердили план создания линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает Postimees.

Соответствующее соглашение главы оборонных ведомств подписали на встрече в Риге.

По словам советника вице-канцлера Министерства обороны Кайдо Тийтуса, объекты обороны на границе нужны для того, чтобы «на случай возможного нападения, чтобы задержать противника на границе и дать союзникам время прийти на помощь».

Также сообщается, что Эстония намерена построить в этой зоне около 600 бункеров, большинство из которых будут находиться в уезде Ида-Вирумаа и на юго-востоке.

Бункеры будут рассчитаны на десять человек и должны выдерживать попадание снаряда калибра 152 миллиметра.

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      Алевтина Запольская
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