Домохозяек призвали посыпать содой подоконники

Эксперты «БелНовости»: отмыть пластиковые окна поможет сода и перекись водорода

Домохозяек призвали отмывать пластиковые окна перекисью и пищевой содой. Таким советом поделились эксперты «БелНовостей».

Загрязняться такие подоконники могут как из-за пыли, так и из-за полива растений. Кроме того, материал может меняться под воздействием солнечных лучей.

Для уборки рекомендуется вытереть подоконник влажной тряпкой, затем вымыть поверхность перекисью водорода. Этот способ особенно эффективен, когда подоконники необходимо отмыть от жирных пятен на кухне.

Если домохозяйка решила очистить пластик с помощью соды, ей следует нанести ее на поверхность, протереть губкой и оставить на несколько минут. Затем необходимо помыть поверхность влажной губкой и убрать остатки сыпучего продукта. При серьезных загрязнениях можно добавить немного уксуса.

Ранее домохозяек призвали использовать зубную пасту, чтобы очистить от неприятного запаха кухонные полотенца.