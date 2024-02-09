Домохозяек призвали стирать кухонные полотенца в зубной пасте

«БелНовости»: зубная паста избавит кухонные полотенца от неприятного запаха

Избавить кухонные полотенца от неприятного запаха поможет приготовленное самостоятельно средство. Стирать изделия в зубной пасте домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, со временем кухонные полотенца покрываются жирными пятнами и пропитываются запахом еды, который не уходит после обычной стирки.

Для приготовления эффективного раствора, который устранит запах, понадобится развести две столовые ложки зубной пасты большим количеством воды высокой температуры. Компоненты нужно тщательно перемешать, а затем замочить в полученной жидкости грязные полотенца и оставить на 50 минут. После завершения процедуры необходимо постирать полотенца в стиральной машине.

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