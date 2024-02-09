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11:17, 9 февраля 2024Среда обитания

Домохозяек призвали стирать кухонные полотенца в зубной пасте

«БелНовости»: зубная паста избавит кухонные полотенца от неприятного запаха

Фото: Roman Marchenko / Unsplash

Избавить кухонные полотенца от неприятного запаха поможет приготовленное самостоятельно средство. Стирать изделия в зубной пасте домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, со временем кухонные полотенца покрываются жирными пятнами и пропитываются запахом еды, который не уходит после обычной стирки.

Для приготовления эффективного раствора, который устранит запах, понадобится развести две столовые ложки зубной пасты большим количеством воды высокой температуры. Компоненты нужно тщательно перемешать, а затем замочить в полученной жидкости грязные полотенца и оставить на 50 минут. После завершения процедуры необходимо постирать полотенца в стиральной машине.

Ранее эксперты портала раскрыли необычное средство для чистки унитаза. Для его приготовления потребуется лимон.

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      Александра Качан
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