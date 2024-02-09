Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:16, 9 февраля 2024Экономика

Доступ иностранцев к российским госзаказам усложнят

Правительство одобрило реформу преференций для поставщиков из РФ при госзаказе

Фото: Unsplash

В правительстве одобрили законопроект Министерства финансов (Минфина) о единых правилах применения национального режима при госзаказах. Доступ иностранных поставщиков к ним усложнится, сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующий законопроект, который увеличит преференции российским компаниям при госзаказах, одобрили к внесению в Госдуму. После его принятия власти смогут в гибком режиме вводить запреты и ограничения на закупку импортной продукции государством и госкомпаниями.

Законопроект также подразумевает отказ от части нынешних механизмов, включая правило «третий лишний». Уточняется, что после его принятия сохранится только принцип «второй лишний», то есть правило отказа от иностранной продукции при наличии предложения от отечественного поставщика.

Кроме того, ценовая преференция для российских товаров составит 15 процентов (настолько они могут быть дороже импортных аналогов). В случае же участия в конкурсе на госзаказ нескольких отечественных поставщиков конкурентное преимущество получит компания с более высоким технологическим уровнем производства.

В середине марта 2023 года газета «Ведомости» сообщала о внесении группой сенаторов в Госдуму законопроекта об упрощении госзакупок в России. Сенаторы предложили упростить процедуру заключения контракта с участником закупки, ставшим вторым по итогам конкурса, если контракт с победителем пришлось расторгнуть. Кроме того, инициатива подразумевала повышение ценового порога для проведения электронного запроса котировок с 3 до 10 миллионов рублей и снятие ограничения на объем подобных закупок.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что в Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Накануне в США признали, что его сбила американская ракета

      Возможность вспышки конфликта на Балканах оценили

      Звезда «Реальных пацанов» вышла замуж

      Глава МИД Германии оказалась внучкой полковника вермахта. Он был убежденным нацистом

      Японская принцесса заболела вслед за королем Карлом III и Кейт Миддлтон

      США не выполнили сделку по поставке оружия Тайваню на 22 миллиарда долларов

      Во Франции интервью Путина назвали прорывом информационной блокады Запада

      56-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки журнала

      Доступ иностранцев к российским госзаказам усложнят

      Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше