Доступ иностранцев к российским госзаказам усложнят

Правительство одобрило реформу преференций для поставщиков из РФ при госзаказе

В правительстве одобрили законопроект Министерства финансов (Минфина) о единых правилах применения национального режима при госзаказах. Доступ иностранных поставщиков к ним усложнится, сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующий законопроект, который увеличит преференции российским компаниям при госзаказах, одобрили к внесению в Госдуму. После его принятия власти смогут в гибком режиме вводить запреты и ограничения на закупку импортной продукции государством и госкомпаниями.

Законопроект также подразумевает отказ от части нынешних механизмов, включая правило «третий лишний». Уточняется, что после его принятия сохранится только принцип «второй лишний», то есть правило отказа от иностранной продукции при наличии предложения от отечественного поставщика.

Кроме того, ценовая преференция для российских товаров составит 15 процентов (настолько они могут быть дороже импортных аналогов). В случае же участия в конкурсе на госзаказ нескольких отечественных поставщиков конкурентное преимущество получит компания с более высоким технологическим уровнем производства.

В середине марта 2023 года газета «Ведомости» сообщала о внесении группой сенаторов в Госдуму законопроекта об упрощении госзакупок в России. Сенаторы предложили упростить процедуру заключения контракта с участником закупки, ставшим вторым по итогам конкурса, если контракт с победителем пришлось расторгнуть. Кроме того, инициатива подразумевала повышение ценового порога для проведения электронного запроса котировок с 3 до 10 миллионов рублей и снятие ограничения на объем подобных закупок.