В России предложили упростить госзакупки

«Ведомости»: Матвиенко и члены СФ внесли законопроект об упрощении госзакупок в России

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко вместе с группой сенаторов внесла в Госдуму законопроект об упрощении госзакупок в России, узнали «Ведомости». Документ предлагает поправки к закону 44-ФЗ, который является одним из главных государственных механизмов борьбы с коррупцией.

По словам соавтора документа вице-спикера Совфеда Николая Журавлева, предложения подготовлены «в целях упрощения, повышения эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, исключения излишних временных затрат заказчиков при осуществлении закупок».

Ранее Матвиенко предлагала полностью приостановить действие закона 44-ФЗ на время проведения специальной военной операции (СВО). В Минфине тогда заявили, что в этом нет необходимости. В итоговом виде законопроект не предусматривает такого моратория, но предлагает изменение ряда ключевых параметров закона.

В частности, сенаторы вступили за повышение ценового порога для проведения электронного запроса котировок с 3 до 10 миллионов рублей и снятие ограничения на объем таких закупок. Для малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок ценовой порог предлагается повысить с 3 до 5 миллионов рублей.

Кроме того, предлагается упростить процедуру заключения контракта с участником закупки, ставшим вторым по итогам конкурса, если контракт с победителем пришлось расторгнуть. Как указано в документе, с заказчика в таком случае следует снять обязательство вносить победителя в реестр недобросовестных поставщиков.

В Совфеде также считают необходимым дать заказчикам возможность устанавливать разные размеры аванса по контрактам. Это предложение касается договоров на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта.

Журавлев также подчеркнул, что законопроект исключает излишние требования, связанные с определением начальной цены контракта (НМЦК). Заказчики смогут сами разрабатывать правила определения и обоснования НМЦК, учитывая особенности региона, уровень конкуренции на рынке определенного товара и другие факторы.