Дрейк прокомментировал слив интимного видео

Дрейк намекнул, что слитое в сеть секс-видео с ним настоящее

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) прокомментировал слив интимного видео, которое произвело фурор в сети. Его слова приводит Page Six.

Во время концерта в Нэшвилле (штат Теннесси, США) исполнитель намекнул, что на опубликованном секс-ролике действительно он, однако отказался развивать эту тему, так как в зале в этот момент находился его родитель.

«Я знаю, вы ждете, что я выскажусь об этом, так что вот — эти слухи правда. Здесь мой отец! Вот чего вы хотели?!» — заявил Дрейк со сцены.

Ранее в сети появилось предполагаемое секс-видео Дрейком, которое вызвало фурор среди пользователей интернета. Неизвестно, каким образом видео попало в сеть, однако отмечается, что кадры распространились в соцсетях после того, как они были опубликованы фан-аккаунтами исполнителя на платформе X.