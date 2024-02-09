Среда обитания
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15:19, 9 февраля 2024Среда обитания

Названа неочевидная опасность пыли

Guardian: содержащиеся в пыли вещества приводят к раку и гормональным нарушениям

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

Вещества, которые содержатся в пыли, приводят к развитию опасных заболеваний у взрослых и детей. Неочевидную опасность пыли назвали в The Guardian.

Помимо отжившей кожи, волос, перхоти и пыльцы, которые просто раздражают дыхательные пути, ученые обнаружили в пыли вечные химикаты (ПФАС). Перфторированные химические вещества часто используют для пропитки водонепроницаемых и пятновыводящих тканей. Согласно недавним исследованиям, их связывают с возникновением нескольких видов рака и низкой массой тела у новорожденных.

Также учеными в пыли были найдены антипирены и фталаты. Первые попадают в нее из старой пенопластовой мебели. Источником вторых служит пластмасса и освежители воздуха. Оба вещества провоцируют гормональные нарушения и расстройства нейроразвития у детей. Кроме того, в пыли может присутствовать свинец, асбест, плесень и микропластик.

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Эксперты издания советуют применять спрей или пенный очиститель стекол — эти чистящие средства могут удалить до 62 процентов вредных соединений. Регулярная холодная стирка позволит избавиться от 48 процентов вредных веществ в постельном белье. Также необходимо взять в привычку снимать уличную обувь за порогом, мыть руки перед едой и ежегодно чистить фильтры в системах отопления, вентиляции и в кондиционерах.

Кардинально решить вопрос с пылью в доме можно, убрав ковролин. В противном случае специалисты советуют обрабатывать ковер пищевой содой. Она отлично впитывает пыль и грязь.

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      Виктория Клабукова
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