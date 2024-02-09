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19:03, 9 февраля 2024Путешествия

Экс-стюардесса перечислила неоправданно дорогие товары в аэропорту

Business Insider: экс-стюардесса рекомендовала брать в аэропорт свою еду

Фото: Louisa Off / Reuters

Бывшая стюардесса перечислила товары, которые продаются в аэропорту по неоправданно высоким ценам. Своим мнением она поделилась в материале для Business Insider.

По словам экс-бортпроводницы, определенно не стоит тратить деньги на еду в авиагавани. С собой в сумке можно брать твердую пищу, к примеру сэндвич, чтобы не приходилось оставлять средства в местных дорогих ресторанах и кафе, объяснила она. Аналогичный совет специалист дала в отношении воды: следует положить в ручную кладь пустую бутылку и наполнить ее в специально отведенных для этого местах возле выхода на посадку.

Кроме того, заметила эксперт, в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free) товары всегда стоят дорого вопреки сложившемуся мнению об их дешевизне. «Вы можете найти гораздо более выгодные предложения в сети, если потратите время на поиск», — рекомендовала она.

Также, на ее взгляд, не стоит обменивать валюту в авиагавани, поскольку там наименее выгодный курс.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов дал советы россиянам на случай потери багажа в аэропорту. Первым делом необходимо обратиться на стойку поиска вещей. По словам юриста, если отыскать вещи не удалось, можно заполнить акт о нарушении при перевозке багажа с указанием личных данных.

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      Зарина Дзагоева
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