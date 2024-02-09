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20:06, 9 февраля 2024Бывший СССР

Эстония получила покрывающий Балтийское море противокорабельный комплекс

МО Эстонии: получен покрывающий Балтийское море противокорабельный комплекс

Фото: Clandestine Immigration and Navy Museom / Wikimedia

Эстония получила мобильный и высокотехнологичный противокорабельный ракетный комплекс Blue Spear 5G SSM, покрывающий своей дальностью почти все Балтийское море. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) страны.

«Ракетный комплекс нового поколения Blue Spear 5G SSM — самая современная и инновационная система вооружения Сил обороны Эстонии», — заявили в МО.

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      Кристина Есикова
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