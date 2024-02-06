В Эстонии признали превосходство России в производстве боеприпасов

Эстонский генерал Херем: Россия превзошла ожидания в производстве боеприпасов

России превзошла все ожидания в производстве боеприпасов, также страна не испытывает дефицита в военных кадрах. Об этом заявил глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем в беседе с Bloomberg.

«За последние шесть месяцев стало ясно, что Россия способна производить во много раз больше боеприпасов, чем предполагалось ранее», — признал эстонский генерал. Он добавил, что сейчас годовой объем снарядов, производимых российской стороной, может исчисляться несколькими миллионами.

«Кроме того, нет проблем с поиском военных», — сказал Херем. Таким образом, генерал отметил превосходство России и в этом ключе.

В конце января эстонский генерал также указал на успехи России в области средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам Херема, страна продемонстрировала свои возможности в сфере РЭБ не только на Украине и в балтийских странах, но и на остальных территориях. Он также отметил, что это заставило союзников по НАТО готовиться, возможно, к долгосрочному конфликту.