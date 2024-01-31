В Эстонии высоко оценили российские средства РЭБ

Глава Сил обороны Эстонии Херем: РФ сильна в РЭБ и производстве снарядов

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем высоко оценил успехи России в области средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и производстве снарядов. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

По его словам, Россия продемонстрировала свои возможности в сфере РЭБ не только на Украине и в балтийских странах, но и на других территориях. «Они [РФ] определенно довольно сильны в этом», — сказал Херем.

Он отметил, что полученные данные разведки о якобы наращивании Россией производства боеприпасов побудили союзников по НАТО пересмотреть свои возможности, а также заставили их задуматься о подготовке к долгосрочному конфликту.

Ранее генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос признал, что российские специалисты быстро находят способы борьбы с новыми украинскими дронами. Киеву стоит понимать, что можно создать миллион беспилотников, но они к тому моменту могут устареть, подчеркивал он.