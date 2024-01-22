Генерал ВСУ оценил российские системы РЭБ

Генерал ВСУ Кривонос: специалисты РФ находят противодействие новым дронам ВСУ

Российские специалисты быстро находят способы борьбы с новыми дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России оценил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, его цитирует ТАСС.

«Какой бы ни был суперкрутой дрон, через три месяца уже он утрачивает актуальность и новизну. Россияне находят на него активное противодействие, в том числе вырабатывают новые подходы и используют мощные системы РЭБ, которые у них есть», — сказал он.

По его словам, Украине стоит понимать, что можно создать миллион беспилотников, но они к тому моменту могут устареть. Кривонос отметил, что российские специалисты оперативно делают выводы о новых видах вооружений ВСУ, включая дроны.

В январе украинский вице-премьер Михаил Федоров назвал производство миллиона дронов в год реалистичной целью для страны. Он рассказал, что за 2023 год отечественные компании смогли произвести в сто раз больше беспилотников, чем годом ранее.