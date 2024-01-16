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17:01, 16 января 2024Бывший СССР

В Латвии пообещали Украине дроны примерно из 20 стран

Минобороны Латвии: в коалицию по дронам для Украины войдет около 20 стран

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Латвия работает над созданием коалиции из почти 20 стран для вооружения Украины дронами. Об этом сообщил глава Минобороны страны Андрис Спрудс в беседе с Bloomberg.

«Основная цель — сделать все, чтобы как можно больше этих беспилотников также было доставлено на Украину», — сказал он. Министр обороны добавил, что планируется передать Киеву «тысячи» новых беспилотников. По его словам, создание коалиции находится на стадии, когда в ней числятся почти 20 партнеров.

Ранее российские военнослужащие поразили предприятие, производящее украинские беспилотники, в районе Чугуева Харьковской области. Кроме того, войска России поразили четыре склада топлива для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В январе украинский вице-премьер Михаил Федоров назвал производство миллиона дронов в год реалистичной целью для страны. Он уточнил, что за 2023 год отечественные компании смогли произвести в сто раз больше беспилотников, чем годом ранее.

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      Кристина Есикова
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