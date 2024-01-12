На Украине назвали производство миллиона дронов в год реалистичной целью

Вице-премьер Украины Федоров: миллион дронов за год — реалистичная цель

Вице-премьер Украины Михаил Федоров назвал производство миллиона дронов в год реалистичной целью для Киева. Его слова передает издание «Общественное».

Как сообщил министр, за 2023 год украинские компании смогли произвести в 100 раз больше беспилотников, чем в 2022 году. По его словам, число компаний, которые занимаются их изготовлением, достигло 200.

«В 2022 году только семь производителей дронов прошли опытную эксплуатацию и могли получать государственные контракты. Это критически мало. Тогда мы собрали и опросили более 80 производителей, обсудили их проблемы и начали работать над изменением», — рассказал Федоров.

В декабре один из командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о превосходстве России в числе FPV-дронов. По его словам, украинская армия может запускать один дрон в ключевых точках, в то время как Россия запускает до семи БПЛА против позиций ВСУ.