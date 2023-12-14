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10:51, 14 декабря 2023Бывший СССР

Командир ВСУ заявил о превосходстве России по числу FPV-беспилотников

Командир ВСУ: Россия превосходит Украину по количеству FPV-беспилотников
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) по количеству FPV-беспилотников в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на украинского командира.

По его словам, украинская армия может запускать один дрон в ключевых точках, в то время как Россия запускает до семи БПЛА против позиций ВСУ. По его словам, российские беспилотники могут обнаруживать любые цели в воздушном пространстве Украины. «Мы запускаем дроны исключительно тогда, когда у нас есть цель», — объяснил военный.

В начале декабря бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал конфликт на Украине «первой войной дронов». По его словам, использование беспилотных летательных аппаратов представляет собой эволюцию. Петреус также отметил, что это был первый конфликт, в котором дроны играли центральную роль в наземных операциях, со многими важными указаниями на будущее.

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