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15:02, 2 февраля 2024Бывший СССР

Украинский офицер назвал превосходство России

Офицер ВСУ: Россия доминирует на фронте благодаря артиллерийским ударам

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска доминирует на фронте благодаря артиллерийским ударам, поэтому Киеву необходимо восполнить нехватку снарядов. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью Politico.

«И сейчас на некоторых направлениях это число [боеприпасов] иногда во много раз превышает наше», — сказал он.

Офицер подчеркнул, что для продолжения наступления ВСУ нужна помощь со снарядами. По его словам, нужно иметь больше боеприпасов, чем у противника, или обладать таким же количеством.

Ранее сообщалось, что украинской армии пришлось перейти в оборону по всей линии фронта из-за нехватки снарядов для артиллерии. В январе польский генерал Леон Коморницкий заявил, что ВСУ находятся в критическом положении из-за ситуации на передовой. По его словам, в похожем положении находится и Запад. Как он отмечал, ВСУ лишены бесперебойного снабжения техникой и боеприпасами.

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      Кристина Есикова
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