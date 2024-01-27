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13:26, 27 января 2024Мир

В Польше назвали положение Украины критическим

Польский генерал Коморницкий назвал положение украинской армии критическим

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинская армия находится в критическом положении из-за ситуации на фронте. Об этом польский генерал Леон Коморницкий заявил в интервью порталу Onet.

По его словам, в похожем положении находится и Запад. «Мы не можем считать, что Запад чувствует себя комфортно. Он также несет ответственность за то, что там творится», — объяснил генерал.

Коморницкий отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящий момент лишены бесперебойного снабжения техникой и боеприпасами и испытывают дефицит живой силы. При этом он подчеркнул, что действия российских войск и общая ситуация на передовой все ощутимее сказываются на настроениях среди украинских военных.

Ранее в материале газеты The Times утверждалось, что ВСУ исчерпают запасы снарядов уже через месяц, если США не начнут поставки артиллерийских боеприпасов. По мнению военного историка Макса Хейстингса, у властей Украины нет четкого понимания, что надо будет делать в такой ситуации.

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      Алевтина Запольская
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