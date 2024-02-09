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15:52, 9 февраля 2024Наука и техника

В России подешевел флагманский iPhone

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 14 Pro Max подешевел в России до 110 тысяч рублей

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Смартфон iPhone 14 Pro Max заметно подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что выпущенный осенью 2022 года флагман подешевел до 110 тысяч рублей. На старте продаж девайс был оценен минимум в 115 тысяч рублей — таким образом, его цена изменилась примерно на пять процентов.

«Смартфон iPhone 14 Pro Max — не самый современный гаджет Apple, но точно самый популярный в мире по отгрузкам. По крайней мере к такому выводу пришли эксперты Canalys на основе анализа рынка смартфонов в 2023 году», — прокомментировали событие авторы издания.

14 Pro Max получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой частоты 120 герц, процессор Apple A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти. На задней панели устройства находится тройная камера с объективами разрешением 64, 12 и 12 мегапикселей и лидаром. Устройство имеет батарею емкостью 4323 миллиампер-часов.

В середине января стало известно, что выпущенный в 2020 году iPhone 12 подешевел в России на четверть. Если на старте продаж телефон оценивали в 80 тысяч рублей, то спустя четыре года он оказался доступен за 60 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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