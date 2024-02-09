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13:30, 9 февраля 2024Россия

ФОМ раскрыл долю положительно оценивающих работу Путина россиян

ФОМ сообщил, что 81 процент россиян положительно оценивают работу Путина

Фото: Globallookpress.com

81 процент россиян положительно оценивает работу президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

По их данным, восемь из десяти опрашиваемых ответили, что Путин хорошо выполняет работу на своем посту. Восемь процентов заявили, что работа выполняется скорее плохо.

Помимо того, 80 процентов резидентов заявили, что скорее доверяют главе государства. При этом 11 процентов граждан, наоборот, сообщили, что скорее не доверяют ему.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путин стабильно высокий. «Достаточно стабильный высокий уровень доверия президенту, поддержки президента на протяжении многих лет», — сказал он.

По словам представителя Кремля, это говорит об одобрении людьми действий президента, а также о том, что при наличии неизбежных проблем люди чувствуют на себе результаты работы Путина.

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      Никита Абрамов
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