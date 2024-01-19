В Кремле сообщили о стабильно высоком уровне доверия россиян Путину

Песков заявил, что уровень доверия россиян Путину стабильно высокий

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путин стабильно высокий. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Достаточно стабильный высокий уровень доверия президенту, поддержки президента на протяжении многих лет», — сказал он.

По словам представителя Кремля, это говорит об одобрении людьми действий президента, а также о том, что при наличии неизбежных проблем, люди чувствуют на себе результаты работы Путина.

Ранее стало известно, что опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что на данный момент российскому президенту Владимиру Путину доверяют 79 процентов граждан. В рамках исследования также выяснилось, что деятельность российского лидера положительно оценивает 81 процент опрошенных. Недовольны его работой остались только девять процентов россиян.