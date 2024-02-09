Загадочное беременное существо с золотыми глазами оказалось новым видом

На юге Австралии открыли новый вид древесных лягушек

Ученые открыли новый вид лягушек на юге Австралии. Об этом сообщает научный журнал Zootaxa.

Группа исследователей из нескольких австралийских университетов изучала популяцию бурых литорий (Litoria ewingii) — древесных лягушек или квакш, распространенных на юге страны. В процессе изысканий они поняли, что все эти лягушки издают одинаковый характерный свистящий звук, но отличаются по окраске. Из-за этих отличий биологи заподозрили, что эти существа относятся к разным, как они выразились, «загадочным видам», по ошибке классифицируемым как один вид.

Ученые собрали ДНК разных особей, одна из которых оказалась беременной, аудиозаписи их свиста и прочие данные. После тщательного анализа выяснилось, что древесные лягушки с острова Кенгуру имеют ярко выраженные отличия. Их ДНК отличаются от сородичей на шесть процентов, они имеют характерный серебристый окрас, коричневую полосу на спине и средний для квакш размер — 4,3 сантиметра в длину. У них приземистые тела и золотые глаза, а длинные и стройные задние конечности отливают медно-розовым.

Новый вид получил название Litoria sibilus. Второе слово переводится с латыни как «свист» или «шипение» и описывает звук, который издают квакши. Litoria sibilus живут исключительно на острове Кенгуру.

Остров Кенгуру — третий по величине остров Австралии. Считается отдельным регионом. Фауна острова очень богата и разнообразна, так как больше половины его территории никогда не обрабатывалась человеком.

Ранее сообщалось, что в США двое студентов пошли к лесному пруду, чтобы слушать кваканье лягушек для задания по биологии, и случайно нашли неизвестных науке синих раков. Интересной особенностью этих членистоногих оказалось то, что они живут не в воде, а закапываются в землю у берега.

