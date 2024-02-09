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12:13, 9 февраля 2024Из жизни

Загадочное беременное существо с золотыми глазами оказалось новым видом

На юге Австралии открыли новый вид древесных лягушек

Фото: Bernard Gagnon / Wikimedia

Ученые открыли новый вид лягушек на юге Австралии. Об этом сообщает научный журнал Zootaxa.

Группа исследователей из нескольких австралийских университетов изучала популяцию бурых литорий (Litoria ewingii) — древесных лягушек или квакш, распространенных на юге страны. В процессе изысканий они поняли, что все эти лягушки издают одинаковый характерный свистящий звук, но отличаются по окраске. Из-за этих отличий биологи заподозрили, что эти существа относятся к разным, как они выразились, «загадочным видам», по ошибке классифицируемым как один вид.

Ученые собрали ДНК разных особей, одна из которых оказалась беременной, аудиозаписи их свиста и прочие данные. После тщательного анализа выяснилось, что древесные лягушки с острова Кенгуру имеют ярко выраженные отличия. Их ДНК отличаются от сородичей на шесть процентов, они имеют характерный серебристый окрас, коричневую полосу на спине и средний для квакш размер — 4,3 сантиметра в длину. У них приземистые тела и золотые глаза, а длинные и стройные задние конечности отливают медно-розовым.

Новый вид получил название Litoria sibilus. Второе слово переводится с латыни как «свист» или «шипение» и описывает звук, который издают квакши. Litoria sibilus живут исключительно на острове Кенгуру.

Остров Кенгуру — третий по величине остров Австралии. Считается отдельным регионом. Фауна острова очень богата и разнообразна, так как больше половины его территории никогда не обрабатывалась человеком.

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      Екатерина Лобанова
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