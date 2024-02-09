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07:33, 9 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала иностранца за пропаганду терроризма в российском регионе

На Камчатке ФСБ задержала иностранца за пропаганду терроризма в соцсетях

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

На Камчатке сотрудники ФСБ задержали иностранца за пропаганду терроризма в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

По данным источника, мужчина разместил на своей странице видео, в котором звучали призывы участвовать в вооруженной борьбе против инакомыслящих на стороне террористических организаций.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети "Интернет"») УК РФ. Его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Якутии иностранца осудили на 9 лет за финансирование терроризма.

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      Илона Палей
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