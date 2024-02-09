Иностранец получил 9 лет за финансирование терроризма в российском регионе

В Якутии иностранца осудили на 9 лет за финансирование терроризма

1-ый Восточный окружной военный суд Якутии приговорил 22-летнего выходца из Центральной Азии к 9 годам колонии строгого режима за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Фигуранта признали виновным по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Установлено, что молодой человек стал приверженцем радикальной исламской идеологии под влиянием своего соотечественника и через мессенджер вступил в переговоры с представителями запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

После этого он в знак своей преданности переводил деньги в Сирию для финансового обеспечения боевиков. Фигуранта задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал россиянку, уехавшую в Сирию для помощи запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).