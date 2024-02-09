Bild: дед главы МИД ФРГ Анналены Бербок был нацистом и служил офицером вермахта

Издание Bild со ссылкой на исторические документы сообщило, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок был убежденным нацистом и служил офицером вермахта.

Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником национал-социализма Питер Тиде журналист Bild

Во время Второй мировой войны он проходил службу в качестве инженера в подразделении, которое занималось ремонтом зенитных установок. Согласно архивным документам, дед действующей главы МИД читал книгу диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера «Майн кампф» (внесена в России в федеральный список экстремистских материалов) и «полностью придерживался принципов национал-социализма». В 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги».

Бербок расплакалась из-за нацистского прошлого семьи

Издание направило соответствующий запрос в МИД ФРГ, где объяснили, что Анналена Бербок не знала о таком прошлом деда.

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

При этом ранее она упоминала, что ее родственник прошел войну в рядах вермахта, но о его убеждениях ничего не говорила. «Когда Анналена Бербок упоминала в своих речах своего деда, знала ли она, что он был не только офицером в возрасте около 30 лет, но и, возможно, убежденным национал-социалистом в душе?» — говорится в материале.

Журналист Bild подчеркивает, что почти в каждом досье служивших в вермахте есть приписка про безоговорочную веру в национал-социализм. «По данным Федерального архива, в личных делах встречаются такие фразы, как "твердо стоит на основе национал-социалистического мировоззрения" или "представляет национал-социалистическое мировоззрение и умеет передать его подчиненным"», — отмечается в статье.

Стало известно, что министр расплакалась на мероприятии в бундестаге из-за нацистского прошлого родственника. Авторы обратили внимание на то, что прошлое предка главы МИД стало семейной трагедией. Известно, что Вальдемар Бербок долгое время не рассказывал своей семье об участии в событиях Второй мировой войны. О своей службе в верхмате он признался лишь в 1990-е годы.

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После этого Вальдемар написал что-то вроде семейной книги, в которой рассказывалось о войне. Он продолжал хранить тайну о своем отношении к национал-социализму, из-за чего никто из семьи Бербоков так и не был осведомлен о его прошлом в полной мере. Известно, что Вальдемара не стало в 2016 году в возрасте 103 года.

В России усомнились, что информация о прошлом деда Бербок сможет повлиять на ее политическую карьеру

Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов усомнился в том, что прошлое деда Бербок как-то повлияет на карьеру политика.

В политической традиции Германии не сложилось необходимости для современных политиков нести ответственность за прошлое своих родителей и дальних родственников, так как еще со времен Конрада Аденауэра, первого канцлера ФРГ, в немецком руководстве было много людей с нацистским прошлым Артем Соколов политолог

Соколов добавил, что даже если случались отдельные скандалы, связанные с нацистским прошлым какого-либо политика, они сопрягались с людьми, непосредственно задействованными в преступных практиках национал-социализма. Когда такого доказано не было, политический деятель продолжали свою работу, подчеркнул эксперт.

Политолог предположил, что одним из вариантов развития событий будет публичное дистанцирование главы МИД Германии от своего родственника.