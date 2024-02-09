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13:50, 9 февраля 2024Мир

МИД Германии отверг осведомленность Бербок о биографии ее дедушки-нациста

Bild: МИД Германии отверг осведомленность Бербок о биографии ее деда-нациста

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

МИД ФРГ отвергает осведомленность министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об архивных документах, раскрывающих нацистское прошлое ее деда. Об этом со ссылкой на немецкое внешнеполитическое ведомство сообщает газета Bild.

Как указали в канцелярии, информация о службе дедушки в вермахте в 30-е годы «была неизвестна министру», как и то, что он, вероятно, был «убежденным национал-социалистом по зову сердца».

Bild отмечает, что почти любое личное дело немецкого военнослужащего той эпохи содержало подобные формулировки, поэтому не представляется возможным определить действительное отношение деда Бербок к нацистской идеологии и его биографию.

Ранее стало известно, что Бербок расплакалась на мероприятии в бундестаге из-за нацистского прошлого своей семьи. Дипломат — внучка полковника Вальдемара Бербока, который во время Второй мировой войны служил инженером в отряде по ремонту зенитных орудий и был активным сторонником идеологии нацистской Германии.

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      Виктория Кондратьева
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