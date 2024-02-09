Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:50, 9 февраля 2024Мир

Глава МИД Германии расплакалась из-за нацистского прошлого семьи

Bild: глава МИД Германии расплакалась из-за нацистского прошлого семьи

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок расплакалась на мероприятии в бундестаге из-за нацистского прошлого своей семьи. В частности, ее дед был ветераном Вермахта, поддерживавшим идеи национал-социализма (нацизма). Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Как отмечает издание, дипломат является внучкой полковника Вальдемара Бербока, который во времена Второй мировой войны служил инженером в отряде по ремонту зенитных орудий. Он также являлся активным сторонником идеологии Нацистской Германии.

«По данным Федерального архива, в личных делах встречаются такие фразы, как "твердо стоит на основе национал-социалистического мировоззрения" или "представляет национал-социалистическое мировоззрение и умеет передать его подчиненным"», — отмечается в материале.

Однако авторы обращают внимание, что нацистское прошлое предка главы МИД Германии стало семейной трагедией. В частности, Вальдемар Бербок долгое время отказывался рассказывать своей семье об участии в событиях Второй мировой войны. Только в 1990-е годы во время одной из выставок Вермахта он признался семье о своем прошлом.

Ранее Бербок вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем приняли участие в митинге против правых экстремистов. Таким образом, они выразили протест против популярности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

***
Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Полная ложь». Такер Карлсон ответил на информацию о встрече со Сноуденом в Москве. Что об этом известно?

      Москвичам пообещали сибирские морозы

      Какао рекордно подорожал из-за глобальной проблемы

      Назван простой способ отмыть духовку до блеска

      Освобожденных из плена российских солдат доставили в Москву

      Соведущий Малышевой рассказал о ее переживаниях по поводу жилья в США

      В российском регионе тракториста затянуло в кормораздатчик

      Глава староверов России раскрыл реакцию Папы Римского на интервью Путина

      Звезда популярного в России сериала рассказал о провокациях коллег

      Глава СНБО Украины заявил об отсутствии пленных на сбитом самолете Ил-76

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше