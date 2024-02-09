Bild: глава МИД Германии расплакалась из-за нацистского прошлого семьи

Глава МИД Германии Анналена Бербок расплакалась на мероприятии в бундестаге из-за нацистского прошлого своей семьи. В частности, ее дед был ветераном Вермахта, поддерживавшим идеи национал-социализма (нацизма). Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Как отмечает издание, дипломат является внучкой полковника Вальдемара Бербока, который во времена Второй мировой войны служил инженером в отряде по ремонту зенитных орудий. Он также являлся активным сторонником идеологии Нацистской Германии.

«По данным Федерального архива, в личных делах встречаются такие фразы, как "твердо стоит на основе национал-социалистического мировоззрения" или "представляет национал-социалистическое мировоззрение и умеет передать его подчиненным"», — отмечается в материале.

Однако авторы обращают внимание, что нацистское прошлое предка главы МИД Германии стало семейной трагедией. В частности, Вальдемар Бербок долгое время отказывался рассказывать своей семье об участии в событиях Второй мировой войны. Только в 1990-е годы во время одной из выставок Вермахта он признался семье о своем прошлом.

Ранее Бербок вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем приняли участие в митинге против правых экстремистов. Таким образом, они выразили протест против популярности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).