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13:47, 9 февраля 2024Среда обитания

Гордон возмутился переселением из аварийного жилья ценой жизни

Александр Гордон возмутился ситуацией с переселением из аварийного жилья
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Российский телеведущий Александр Гордон возмутился ценой, которую заплатил гость ток-шоу, чтобы получить от города новую квартиру. Ситуации с аварийным жильем в Волгограде был посвящен выпуск передачи «Мужское и женское» на Первом канале.

В аварийном доме, где гость программы проживал с семьей, нередко возникали проблемы с проводкой. Электрик исправить неполадки не мог. Спустя неделю после его визита в очередной раз загорелась проводка. Воспламенение перешло в пожар. Мать героя передачи спасти из огня не удалось.

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Через год после трагического происшествия жильцам сгоревшего дома предоставили новую квартиру. За это время волгоградцам предлагали и другие варианты в маневренном фонде, условия в которых не отличались от аварийного жилья. Собственники, однако, побоялись повторения инцидента. С возбуждением уголовного дела в органах не торопятся. Причина возгорания до сих пор не установлена.

Ранее власти Мурманска не нашли нарушений в держащемся на подпорках потолке в аварийном доме. Здание возвели в 1930 году. Фасад его обваливается, кровля протекает, отчего в квартирах образовалась плесень. Жильцов планируют расселить не раньше 2025 года, хотя аварийным дом признали еще в 2017-м.

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      Виктория Клабукова
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