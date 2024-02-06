Власти российского города не увидели нарушений в держащемся на подпорках потолке

Власти Мурманска не нашли нарушений в держащемся на подпорках потолке

Администрация Мурманска не увидела нарушений в потолке, держащемся на подпорках. О результатах обследования аварийного жилья пишет агентство «СеверПост.ru».

По итогам проверки специалисты не нашли повреждений в перекрытии. Подшивка потолка, по их оценке, провисает незначительно. Для периодической проверки состояния конструкций сотрудникам «Управления капитального строительства» должны предоставлять доступ в помещения дома. В предыдущие визиты, как отмечается, специалистов туда не впустили.

Здание возвели в 1930 году. Фасад здания обваливается, кровля протекает, отчего в квартирах образовалась плесень. Жильцов планируется расселить не раньше 2025 года, хотя аварийным дом признали еще в 2017-м.

Почему власти города затягивают с предоставлением нового жилья, решили выяснить в Следственном комитете. Председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Ранее десятилетний мурманчанин попросил губернатора переселить его из аварийного жилья. В письме к главе области он пожаловался на отсутствие горячей воды и запах канализации в доме.