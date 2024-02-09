Хирург перечислил часто требующие коррекции недостатки внешности

Ведущий хирург, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян перечислил часто требующие коррекции недостатки внешности. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт отметил изъяны в области носа. По его словам, мужчины чаще всего обращаются к врачам с целью исправить профессиональные травмы, природные дефекты, а также наладить правильное дыхание. Женщины, в свою очередь, больше рассчитывают на омолаживающий эффект.

Кроме того, специалист выделил возрастные изменения лица и шеи. При подборе хирургических вмешательств учитываются индивидуальные особенности пациента и состояние кожи. В случае наличия синяков под глазами, отеков, нависшего века и возрастных грыж может быть рекомендована блефаропластика. В то же время небольшие изъяны можно убрать посредством малоинвазивных методик. «В этом случае разрабатывается индивидуальный комплекс процедур, который помогает придатьпациенту тот внешний вид, которым он будет доволен. Чаще всего, это эндоскопическая подтяжка, броулифтинг, нитевой лифтинг или курс на основе инъекций», — пояснил Алексанян.

Вдобавок собеседник издания упомянул несовершенства фигуры и области декольте. Так, с помощью липосакции можно добиться более четких силуэтов, а абдоминопластика избавит от лишних жировых отложений, подтянет кожу и мышцы в области живота. Что касается груди, то в моде преобладает естественная и натуральная форма с отсутствием следов вмешательства. Однако после родов можно не только скорректировать размер молочных желез, но и приподнять их, а также вернуть им более привлекательные контуры.

Ранее Алексанян назвал россиянкам выдающие отсутствие вкуса пластические операции. Так, специалист отметил манипуляции, придающие внешнему виду кукольные черты лица.