Хрусталь призвали натирать картошкой ради одной цели

Избавить хрусталь от желтого налета поможет натирание катофелем

Устранить желтый налет с хрустальной посуды и придать ей блеск поможет картофель. Натирать бокалы и другие изделия с этой целью овощем призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, клубень нужно очистить и разрезать пополам. «Затем провести срезом по поверхности посуды, после чего ополоснуть изделия в слабом растворе синьки, который нейтрализует желтизну», — рассказали эксперты.

Хозяйкам также напомнили, что хрусталь можно мыть только вручную под теплой водой с использованием геля для мытья посуды. «Нельзя использовать соду, порошки или другие абразивные средства, так как они могут повредить поверхность хрусталя. Также стоит избегать использования жидкого мыла, так как оно может привести к потускнению хрусталя», — предупредили эксперты.

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