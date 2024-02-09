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13:09, 9 февраля 2024Наука и техника

Выявлена быстрая потеря льда в Антарктиде

Nature Geoscience: лед в Антарктиде быстро истончился восемь тысяч лет назад

Фото: Derek Oyen / Unsplash

Ученые Кембриджского университета выявили первые прямые доказательства того, что Западно-Антарктический ледниковый щит внезапно и быстро сократился в конце последней ледниковой эпохи, около 8000 лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Специалисты проанализировали образцы льда в керне длиной 651 метр, извлеченного недалеко от границы, где ледниковый щит переходит в шельфовый ледник Ронне (в Западной Антарктиде). Было показано, что в этом месте ледяной слой истончился на 450 метров чуть менее чем за 200 лет.

Ученые полагают, что потеря льда была вызвана проникновением теплой воды под край Западно-Антарктического ледникового щита. Вероятно, это открепило часть льда от коренной породы, позволив ему внезапно всплыть и образовать то, что сейчас является шельфовым ледником Ронне. В результате возвышенность (ледниковый остров) Skytrain быстро истончилась.

Хотя Западно-Антарктический ледниковый щит быстро отступал, он все же стабилизировался, когда достиг нынешних размеров. Однако, по словам авторов, крайне важно выяснить, может ли дополнительное тепло из-за антропогенного изменения климата дестабилизировать лед и заставить его снова отступать.

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      Александр Еникеев
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