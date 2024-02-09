В ночь с 8 на 9 февраля по московскому времени на официальном сайте американского журналиста Такера Карлсона вышло интервью с президентом России Владимиром Путиным. Полная версия беседы также доступна в соцсети Х (бывший Twitter). «Лента.ру» публикует таймкоды записи и список основных тем, которые обсудили собеседники.

Таймкоды

00:00:00 — Введение

00:02:00 — Путин рассказывает историю России и Украины

00:25:04 — Путин о расширении НАТО

00:30:40 — Путин о НАТО и Билле Клинтоне

00:41:10 — Путин об Украине

00:48:30 — Что спровоцировало СВО на Украине

01:02:37 — Путин о мирном решении

01:11:33 — Кто взорвал трубопроводы «Северный поток»

01:24:13 — Возможно ли восстановление связей России и США

01:36:33 — Насколько силен Зеленский

01:48:36 — Путин про Илона Маска и искусственный интеллект

01:51:07 — Заключенный в тюрьму в России американский журналист Эван Гершкович

Сколько длится интервью

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным длится 127 минут, то есть более двух часов. В начале видео есть небольшое введение, в котором журналист сообщает, что беседа была записана 6 февраля в Москве.

Что Путин сказал об окончании СВО

В беседе с Карлсоном Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и хочет завершить конфликт мирным путем. При этом на Украине действует декрет, согласно которому вести переговоры с Россией запрещено. Путин призвал отменить этот документ и вступить в диалог.

Кроме того, российский президент заметил, что во время мирных переговоров в 2022 году Киев был готов пойти на условия Москвы и тогда СВО бы завершилась, однако в итоге Украина отказалась от достигнутых договоренностей и «приняла под козырек указание западных стран» — воевать с Россией до победного конца.

Владимир Путин также призвал Вашингтон прекратить поставки военной техники на Украину. Таким образом, считает он, конфликт завершится за несколько недель.

В своем видеообращении после интервью Такер Карлсон заявил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению.