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04:22, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Интервью Такера Карлсона с Путиным: таймкоды, как смотреть

Такер Карлсон и Владимир Путин

Такер Карлсон и Владимир Путин. Tucker Carlson Network / Handout via REUTERS

В ночь с 8 на 9 февраля по московскому времени на официальном сайте американского журналиста Такера Карлсона вышло интервью с президентом России Владимиром Путиным. Полная версия беседы также доступна в соцсети Х (бывший Twitter). «Лента.ру» публикует таймкоды записи и список основных тем, которые обсудили собеседники.

Таймкоды

  • 00:00:00 — Введение
  • 00:02:00 — Путин рассказывает историю России и Украины
  • 00:25:04 — Путин о расширении НАТО
  • 00:30:40 — Путин о НАТО и Билле Клинтоне
  • 00:41:10 — Путин об Украине
  • 00:48:30 — Что спровоцировало СВО на Украине
  • 01:02:37 — Путин о мирном решении
  • 01:11:33 — Кто взорвал трубопроводы «Северный поток»
  • 01:24:13 — Возможно ли восстановление связей России и США
  • 01:36:33 — Насколько силен Зеленский
  • 01:48:36 — Путин про Илона Маска и искусственный интеллект
  • 01:51:07 — Заключенный в тюрьму в России американский журналист Эван Гершкович

Сколько длится интервью

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным длится 127 минут, то есть более двух часов. В начале видео есть небольшое введение, в котором журналист сообщает, что беседа была записана 6 февраля в Москве.

Что Путин сказал об окончании СВО

В беседе с Карлсоном Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и хочет завершить конфликт мирным путем. При этом на Украине действует декрет, согласно которому вести переговоры с Россией запрещено. Путин призвал отменить этот документ и вступить в диалог.

Кроме того, российский президент заметил, что во время мирных переговоров в 2022 году Киев был готов пойти на условия Москвы и тогда СВО бы завершилась, однако в итоге Украина отказалась от достигнутых договоренностей и «приняла под козырек указание западных стран» — воевать с Россией до победного конца.

Владимир Путин также призвал Вашингтон прекратить поставки военной техники на Украину. Таким образом, считает он, конфликт завершится за несколько недель.

В своем видеообращении после интервью Такер Карлсон заявил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению.

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      Вера Павлова
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